Защищал Украину. В бою погиб гражданин Польши, который был командиром взвода Интернационального легиона 25 марта, 11:54 Донецкая область (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В бою за Украину погиб гражданин Польши, который был командиром взвода Интернационального легиона, сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик в Twitter в пятницу, 24 марта.

«К сожалению, это не самое лучшее время. Сегодня погиб еще один украинский солдат — гражданин Польши, а двое – ранены несколько дней назад — до сих пор находятся в тяжелом состоянии», — написал Дворчик.

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Журналист Матеуш Лаховскийзаявил, что поляк Михал воевал против российского вторжения с апреля 2022 года.

«Сегодня в бою погиб Михал – ротмистр Интернационального легиона. Я имел честь его знать. Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши – об этом неоднократно говорил», — написал он в Twitter.

Лаховский заявил, что через месяц у Михала заканчивался контракт, и он хотел вернуться в Польшу, чтобы снова служить в польской армии.

«Он мог вернуться раньше, но хотел исполнить свой долг. Не удалось», – написал он.