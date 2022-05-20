На востоке ВСУ за день уничтожили 40 захватчиков и два российских танка
Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские военные в четверг, 19 мая, уничтожили 40 оккупантов и два вражеских танка.
Война России против Украины — главные события 19 мая
Об этом ОТГ Восток сообщает в Facebook.
«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Потери врага составляют: личного состава — 40, танков — 2, БТР — 2», — говорится в сообщении.
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