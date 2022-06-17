На востоке ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и 21 единицу вражеской техники

17 июня, 23:51
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Знищення російської техніки (30 квітня) (Фото:facebook.com/otueast)

Знищення російської техніки (30 квітня) (Фото:facebook.com/otueast)

За сутки, 17 июня, на восточном направлении украинские военные уничтожили 21 единицу вражеской техники, а также два склада боеприпасов.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.

https://www.facebook.com/otueast/posts/737136481045428

Так, ВСУ уничтожили в пятницу:

личного состава — 15;

пушек — 1;

минометов — 1;

АТТ — 19;

складов с боеприпасами — 2

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война России против Украины

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