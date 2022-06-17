На востоке ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и 21 единицу вражеской техники 17 июня, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Знищення російської техніки (30 квітня) (Фото:facebook.com/otueast)

За сутки, 17 июня, на восточном направлении украинские военные уничтожили 21 единицу вражеской техники, а также два склада боеприпасов.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.

Так, ВСУ уничтожили в пятницу:

личного состава — 15;

пушек — 1;

минометов — 1;

АТТ — 19;

складов с боеприпасами — 2

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.