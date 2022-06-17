На востоке ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и 21 единицу вражеской техники
Знищення російської техніки (30 квітня) (Фото:facebook.com/otueast)
За сутки, 17 июня, на восточном направлении украинские военные уничтожили 21 единицу вражеской техники, а также два склада боеприпасов.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.
Так, ВСУ уничтожили в пятницу:
личного состава — 15;
пушек — 1;
минометов — 1;
АТТ — 19;
складов с боеприпасами — 2
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