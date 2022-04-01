Уничтожили до 280 солдат РФ. На Востоке ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов

1 апреля, 22:13
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Украинский военный возле разбитой техники оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный возле разбитой техники оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ отбили шесть атак РФ на Востоке и уничтожили до 280 российских оккупантов. Об это сообщает ОТГ Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины уничтожили:

  • личного состава — до 280;
  • танков — 6;
  • БТР — 22;
  • БМП — 19;
  • артиллерийских систем, минометов — 6;
  • РСЗО — 2;
  • АТ — 14;
  • БПЛА — 3.
https://www.facebook.com/otueast/posts/687141732711570

По данным Генштаба, всего с начала войны России против Украины оккупанты потеряли около 17700 человек личного состава.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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