Уничтожили до 280 солдат РФ. На Востоке ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов
Украинский военный возле разбитой техники оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
ВСУ отбили шесть атак РФ на Востоке и уничтожили до 280 российских оккупантов. Об это сообщает ОТГ Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 1 апреля
«Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские воины уничтожили:
- личного состава — до 280;
- танков — 6;
- БТР — 22;
- БМП — 19;
- артиллерийских систем, минометов — 6;
- РСЗО — 2;
- АТ — 14;
- БПЛА — 3.
По данным Генштаба, всего с начала войны России против Украины оккупанты потеряли около 17700 человек личного состава.
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