Уничтожили до 280 солдат РФ. На Востоке ВСУ отбили шесть атак российских оккупантов 1 апреля, 22:13 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле разбитой техники оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ отбили шесть атак РФ на Востоке и уничтожили до 280 российских оккупантов. Об это сообщает ОТГ Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские воины уничтожили:

личного состава — до 280;

танков — 6;

БТР — 22;

БМП — 19;

артиллерийских систем, минометов — 6;

РСЗО — 2;

АТ — 14;

БПЛА — 3.

По данным Генштаба, всего с начала войны России против Украины оккупанты потеряли около 17700 человек личного состава.

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