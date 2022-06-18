На востоке украинские защитники уничтожили 87 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами
Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)
На востоке ВСУ уничтожили 87 российских военных. А также 60 единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.
«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.
По данным ОТГ, 18 июня на востоке потери врага составляют:
- личного состава — 87;
- танков — 1;
- минометов — 5;
- АТТ — 52;
- специальная техника — 1;
- БПЛА — 1;
- склад с б/п — 2.
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