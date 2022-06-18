На востоке украинские защитники уничтожили 87 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами 18 июня, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

На востоке ВСУ уничтожили 87 российских военных. А также 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.

«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.

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По данным ОТГ, 18 июня на востоке потери врага составляют:

личного состава — 87;

танков — 1;

минометов — 5;

АТТ — 52;

специальная техника — 1;

БПЛА — 1;

склад с б/п — 2.

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