На востоке украинские защитники уничтожили 87 оккупантов и два вражеских склада с боеприпасами

18 июня, 23:08
Цей матеріал також доступний українською
Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

На востоке ВСУ уничтожили 87 российских военных. А также 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.

«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным ОТГ, 18 июня на востоке потери врага составляют:

  • личного состава — 87;
  • танков — 1;
  • минометов — 5;
  • АТТ — 52;
  • специальная техника — 1;
  • БПЛА — 1;
  • склад с б/п — 2.
https://www.facebook.com/otueast/posts/737800927645650
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Восток Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X