На востоке украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25 — фото

13 августа, 11:52
ВСУ на востоке уничтожили штурмовик Су-25 и дроны оккупантов (Фото:Группировка Объединенных сил via Facebook)

ВСУ на востоке уничтожили штурмовик Су-25 и дроны оккупантов (Фото:Группировка Объединенных сил via Facebook)

Украинские защитники сбили на востоке российский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника типа Орлан-10.

Об этом сообщила в Facebook Группировка Объединенных сил.

"За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили четыре БПЛА типа Орлан-10, из них один ночью, и штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-25 Война России против Украины Орлан-10

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