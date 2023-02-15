На восточном фронте ВСУ сбили вертолет Ка-52 оккупантов

15 февраля, 18:08
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C начала российского вторжения в Украине ликвидированы 286 вертолетов оккупантов (Фото:Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine/Facebook)

C начала российского вторжения в Украине ликвидированы 286 вертолетов оккупантов (Фото:Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine/Facebook)

В среду, 15 февраля, на востоке страны защитники Украины уничтожили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

«Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Слава Украине и ее воинам. Смерть врагам», — говорится в сообщении.

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Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения в Украине ликвидированы 286 вертолетов и 298 самолетов оккупантов.

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Ранне Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон не видит признаков того, что страна-террорист Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.

https://www.youtube.com/embed/uvWN5ES0_UQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолеты Ка-52

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