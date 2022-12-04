Запрещенное химоружие. Оккупанты на Донбассе атаковали морпехов гранатами Ка-51
Аэрозольные гранаты К-51 (Фото:Скрин из видео ВМС ВСУ/Telegram)
Российские оккупанты использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Речь идет об аэрозольных гранатах К-51, которые сбрасывают на позиции ВСУ с дронов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.
Как рассказывают военные, хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на ВСУ на востоке.
Сообщается, что из гранаты выходит газ, накрывающий людей дымом и не дающий дышать.
«Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты», — добавляют в ВМС ВСУ.
Гранаты К-51 российские оккупанты используют против ВСУ не впервые.