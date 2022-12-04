Запрещенное химоружие. Оккупанты на Донбассе атаковали морпехов гранатами Ка-51 4 декабря, 14:46 Аэрозольные гранаты К-51 (Фото:Скрин из видео ВМС ВСУ/Telegram)

Российские оккупанты использовали запрещенное химическое оружие на Донбассе. Речь идет об аэрозольных гранатах К-51, которые сбрасывают на позиции ВСУ с дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

Как рассказывают военные, хлорпикриновые гранаты с дронов оккупанты сбрасывают на ВСУ на востоке.

Сообщается, что из гранаты выходит газ, накрывающий людей дымом и не дающий дышать.

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«Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов, морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты», — добавляют в ВМС ВСУ.

Гранаты К-51 российские оккупанты используют против ВСУ не впервые.