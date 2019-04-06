На востоке один военнослужащий погиб, двое получили ранения Вчера, 07:39 666 Цей матеріал також доступний українською Flickr/Ministry of Defense of Ukraine В зоне проведения ООС российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим тишины Flickr/Ministry of Defense of Ukraine

В зоне проведения операции объединенных сил за последние сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинских военных обстреляли три раза, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески. Также под вражеский огонь попали Авдеевка, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинка, Зайцево, Новоалександровка, Новолуганское, Золотое-4 и Южное.



Вследствие обстрелов снайперов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.



С начала текущих суток, 6 марта, противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз - с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

