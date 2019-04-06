На востоке один военнослужащий погиб, двое получили ранения
В зоне проведения операции объединенных сил за последние сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня, применив 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Украинских военных обстреляли три раза, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески. Также под вражеский огонь попали Авдеевка, Павлополь, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Марьинка, Зайцево, Новоалександровка, Новолуганское, Золотое-4 и Южное.
Вследствие обстрелов снайперов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
С начала текущих суток, 6 марта, противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе один раз - с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.