На востоке украинские защитники уничтожили 73 оккупанта

14 июня, 23:40
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14 июня российские войска совершили одну атаку (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/otueast)

14 июня российские войска совершили одну атаку (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/otueast)

На востоке украинские защитники уничтожили 73 российских военных. А также почти два десятка единиц военной техники.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.

«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во вторник, 14 июня, российские войска совершили одну атаку.

По данным ОТГ, потери врага составляют 73 человека, а также два танка, три БМП, три БТР, пять артиллерийских систем, один миномет и пять АТТ.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Оккупант Война России против Украины

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