На востоке украинские защитники уничтожили 73 оккупанта
14 июня российские войска совершили одну атаку (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/otueast)
На востоке украинские защитники уничтожили 73 российских военных. А также почти два десятка единиц военной техники.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке Восток.
«Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник, 14 июня, российские войска совершили одну атаку.
По данным ОТГ, потери врага составляют 73 человека, а также два танка, три БМП, три БТР, пять артиллерийских систем, один миномет и пять АТТ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.