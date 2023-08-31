На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои, снарядного голода у оккупантов нет — спикер 31 августа, 12:48 На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои, снарядного голода у оккупантов нет, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в четверг, 31 августа.

«На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои, враг применяет всю номенклатуру своей авиационной и артиллерийской техники, используя различные реактивные системы, а также ствольные. Применяет штурмовую авиацию», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, снарядного голода у российских оккупантов нет.

Евлаш заявил, что россияне ежедневно выпускают по позициям наших защитников на Восточном направлении десятки тысяч снарядов.

В то же время на Таврическом направлении несколько снизилась активность боевых действий, враг пытается контратаковать.



Контрнаступление ВСУ: последние новости

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Роботино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.