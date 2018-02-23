На Волыни за взятку задержали руководителя суда

Тем временем Антикоррупционный суд в Украине остается только на бумаге

В пятницу, 23 февраля, руководитель суда в Волынской области и адвокат были задержаны за получение $3600 взятки.

Глава суда получил неправомерную выгоду за то, чтобы судья данного суда принял решение в пользу заявителя по административному иску.

Следствие установило, что адвокат вместе с братом, одним из руководителей окружного административного суда, - организовали схему получения взятки за вынесение заказного решения суда в пользу истца.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, расследование и задержание проводили при процессуальногм руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время обысков в здании суда нашли часть взятки.

Ранее НВ сообщало, что директора бывшей крупнейшей стройкомпании в Украине задержали на взятке.