В Волынской области на дороге во время грозы сдетонировали мины 6 июля, 14:49 На дороге образовались огромные воронки (Фото:ВолиньPost/Telegram)

В ночь на четверг, 6 июля, на автодороге Шацк-Пища в Волынской области недалеко от границы с Беларусью сдетонировали мины.

Как сообщили в Волынской областной военной администрации, детонация произошла во время сильной ночной грозы, пишет Суспільне.

В результате на проезжей части образовались огромные воронки. В одну из них съехало легковое авто, водитель смог самостоятельно выбраться из машины.

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На данный момент на месте инцидента работают военные. Движение по дороге заблокировано.

По словам руководительницы районной военной администрации Ковеля Ольги Черен, последствия взрыва на дороге планируют устранить ориентировочно за два дня.

«Дорога сейчас будет отремонтирована щебнем и землей. Сейчас на месте решается вопрос об обустройстве объезда этого участка», — добавила она.

Украина укрепляет границу с Беларусью на фоне сохраняющейся угрозы повторного вторжения с ее территории. Военные оборудуют инженерные сооружения и минируют приграничную зону.