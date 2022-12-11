В Волынской области в многоквартирном доме взорвались туристические баллоны 11 декабря, 05:36 Взрывной волной выбило окна в квартире (Фото:ГСЧС)

10 декабря в Шахтерском микрорайоне города Нововолынска Волынской области в квартире взорвались два газовых туристических баллона.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в квартире на пятом этаже: сначала взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал второй.



При взрыве незначительные ожоги получила находившаяся в квартире женщина. Ее мужа, который как раз подходил к квартире, взрывной волной отбросило на лестничную клетку.

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В результате взрыва в квартире повреждены окна и двери, а также двери в соседнем доме.