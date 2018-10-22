На Волыни разоблачили банду, члены которой выдавали себя за бойцов Нацгвардии

В Волынской области разоблачили организованную преступную группу, члены которой выдавали себя за правоохранителей.
Как сообщается, злоумышленники занимались разбоем, грабежами и вымогательством у жителей разных регионов страны.
При этом для прикрытия они использовали униформу и знаки различия Нацгвардии.
Задержали "гастролеров" в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.
Журнал Новое Время №38
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