На Волыни пьяный полицейский на Mercedes столкнулся с маршруткой

В четверг, 29 марта, вблизи села Дачное Волынской области сотрудник полиции на неслужебном автомобиле Mercedes Benz на еврономерах врезался в маршрутное такси.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Никто не пострадал.

Очевидцы ДТП сообщили, что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения ДТП он пытался сбежать, но его догнали общественные активисты объединения АвтоЕвроСила, сообщает Volyn News.

"Водитель на "бляхах" врезался в маршрутку и съехал в кювет. Это увидели общественные активисты и остановились. Но водитель стал убегать в сторону Липин, его догнали и привезли обратно. Когда на место происшествия приехали полицейские, то взялись его отмазывать, так он свой - полицейский", - заявил один из очевидцев.

По его словам, владелица маршрутного такси, которая приехала на место инцидента, заявила, что конфликт исчерпан, так как виновник аварии возместил 370 долларов. Впоследствии на место аварии прибыл и отец участника ДТП, который утверждал, что именно он был за рулем.

В областной полиции подтвердили, что за рулем находился сотрудник Киверцовского отдела полиции. По факту ДТП назначили служебное расследование. В случае подтверждения факта управления в состоянии алкогольного опьянения полицейскому грозит безальтернативное увольнение из полиции.

Напомним, что 29 марта на Старообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Daewoo Lanos и маршрутки с пассажирами. В результате лобового столкновения водитель легковушки погиб на месте.