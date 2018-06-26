На Волыни приговорили белоруса, укравшего тысячу ящиков алкоголя

Обвиняемый свою вину не признал

Луцкий горрайонный суд приговорил гражданина Беларуси к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества за кражу элитного алкоголя стоимостью 1,9 млн грн.

Как сообщили в областной прокуратуре, иностранца признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины.

По данным следователей, житель белорусского Витебска в январе 2015 года поставил на стоянку в селе Липы на Волыни грузовик с фиктивными номерам, а ночью вместе с сообщниками проник в полуприцеп другого авто и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с виски, бурбоном и джином.

В результате частной фирме был нанесен имущественный ущерб в размере почти 1,9 млн грн.

Подозреваемого белоруса задержали в ноябре 2017 года в Литве и экстрадировали в Украину. Он свою вину не признает.

В прокуратуре добавили, что намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке, настаивая на более суровом наказании для осужденного.