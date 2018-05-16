На Волыни оперуполномоченный Нацполиции вымогал взятку у предпринимателя

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взятки оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из райотделов в Волынской области.

Как сообщается, полицейский вымогал у местного предпринимателя 20 тысяч гривен.

За указанную сумму злоумышленник обещал не передавать в органы предварительного расследования материалы о якобы посредничестве мужчины в незаконном получении отсрочки от прохождения военной службы.

"Оперативники спецслужбы задержали полицейского на одной из улиц райцентра при получении 10 тысяч гривен - части неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что правоохранители обезвредили банду сотрудников МВД, терроризировавшую Киевскую область.