На Волыни обезвредили банду псевдополицейских

Правоохранители разоблачили на Волыни организованную преступную группу, пытавшуюся украсть $20 тысяч.

Как сообщили в местной прокуратуре, в банду входили двое жителей Черкасской области.

При этом грабители выдавали себя за полицейских и использовали для этого соответствующую форменную одежду.

Задержали злоумышленников на горячем, заблаговременно узнав о подготовке преступления.

В то же время, у кого и при каких обстоятельствах они хотели похитить деньги, в прокуратуре не уточнили.