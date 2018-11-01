01 ноября 2018, четверг

На Волыни обезвредили банду псевдополицейских

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Злоумышленники использовали полицейскую униформу
Фото: прокуратура

Злоумышленники использовали полицейскую униформу

Правоохранители разоблачили на Волыни организованную преступную группу, пытавшуюся украсть $20 тысяч.

Как сообщили в местной прокуратуре, в банду входили двое жителей Черкасской области.

При этом грабители выдавали себя за полицейских и использовали для этого соответствующую форменную одежду.

Задержали злоумышленников на горячем, заблаговременно узнав о подготовке преступления.

В то же время, у кого и при каких обстоятельствах они хотели похитить деньги, в прокуратуре не уточнили.

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