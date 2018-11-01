На Волыни обезвредили банду псевдополицейских

Правоохранители разоблачили на Волыни организованную преступную группу, пытавшуюся украсть $20 тысяч.
Как сообщили в местной прокуратуре, в банду входили двое жителей Черкасской области.
При этом грабители выдавали себя за полицейских и использовали для этого соответствующую форменную одежду.
Задержали злоумышленников на горячем, заблаговременно узнав о подготовке преступления.
В то же время, у кого и при каких обстоятельствах они хотели похитить деньги, в прокуратуре не уточнили.
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