На Волыни нашли схроны с белорусской формой, взрывчаткой и оружием 25 июня, 23:48 Цей матеріал також доступний українською На Волыни нашли схроны с белорусской формой, взрывчаткой и оружием (Фото:Военная часть 1141 Нацгвардии Украины)

В ходе проверки ситуации в северных районах Волынской области полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, а также взрывчатку, оружие и наркотики.



Об этом рассказала Суспільному пресс-секретарю воинской части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак.

В общей сложности проверили более 60 населенных пунктов.

По словам спикера нацгвардейцев, в первую очередь осматривали заброшенные здания. Два комплекта белорусской военной формы обнаружили в Шацком районе. Также среди изъятых предметов: один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, более полусотни кустов мака и наркотики.

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Где именно обнаружили взрывоопасные предметы, в нацгвардии пока не разглашаются. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области. Кому они принадлежат – устанавливают правоохранители.



Фото: Военная часть 1141 Нацгвардии Украины

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