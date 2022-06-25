На Волыни нашли схроны с белорусской формой, взрывчаткой и оружием

25 июня, 23:48
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На Волыни нашли схроны с белорусской формой, взрывчаткой и оружием (Фото:Военная часть 1141 Нацгвардии Украины)

На Волыни нашли схроны с белорусской формой, взрывчаткой и оружием (Фото:Военная часть 1141 Нацгвардии Украины)

В ходе проверки ситуации в северных районах Волынской области полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, а также взрывчатку, оружие и наркотики.

Об этом рассказала Суспільному пресс-секретарю воинской части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак.

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В общей сложности проверили более 60 населенных пунктов.

По словам спикера нацгвардейцев, в первую очередь осматривали заброшенные здания. Два комплекта белорусской военной формы обнаружили в Шацком районе. Также среди изъятых предметов: один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, более полусотни кустов мака и наркотики.

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Где именно обнаружили взрывоопасные предметы, в нацгвардии пока не разглашаются. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области. Кому они принадлежат – устанавливают правоохранители.

Военная часть 1141 Нацгвардии Украины
Фото: Военная часть 1141 Нацгвардии Украины
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Нацгвардия Украины Беларусь Волынь Украина-Беларусь Волынская область Волынь (Луцк) Нацполиция Война России против Украины

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