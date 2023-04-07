На Волыни начальника пограничной заставы нашли застреленным — СМИ 7 апреля, 18:21 Украинский пограничник (Фото:МВД)

На Волыни в четверг, 6 апреля, нашли застреленным начальника пограничной заставы. Полиция не исключает версию о самоубийстве.

Об этом сообщает Конкурент TV со ссылкой на комментарий пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяны Муравель и УП со ссылкой на источники в Госпогранслужбе и ГБР.

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По данным Конкурент TV, 6 апреля вблизи села Пулемец военнослужащий ГПСУ, управляющий экскаватором, проводил инженерные работы по укреплению границы. Во время работ он наехал на мину и подорвался. Водитель экскаватора не пострадал.

Сообщается, что вскоре на место происшествия прибыли начальник пограничной заставы вместе с инспектором пограничной службы.

После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить и через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел. Начальника заставы нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову.



По данным СМИ, открыто производство по статьям 115 и 425 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой самоубийство и халатное отношение к военной службе).