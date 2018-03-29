На Волыни командир взвода патрульных обложил "данью" водителей-предпринимателей

Оперативники Службы безопасности Украины задержали командира взвода патрульной полиции в одном из городов Волынской области во время получения взятки.

Лейтенант полиции требовал и получал взятки от водителей, которые возили лесосырье мимо поста, где он нес службу.

Следователи задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму 7 тысяч гривен.

Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере 3 тысячи гривен.

Напомним, начальнице одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля сообщили о подозрении в вымогательстве взяток.