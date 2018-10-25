25 октября 2018, четверг

На Волыни капитан полиции шантажировал предпринимателя, вымогая 60 тысяч гривен

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Полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы
Фото: СБУ

Полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы

В Луцке Волынской области капитан Нацполиции вымогал у местного предпринимателя 60 тысяч гривен.

Как сообщается, инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной службы шантажировал мужчину созданием искусственных препятствий при оформлении разрешения на установку рекламных щитов вдоль дорог.

Задержали коррупционера после получения части вымогаемой взятки в размере 16 тысяч гривен, когда он уже начал оформлять соответствующие документы.

В отношении полицейского начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

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