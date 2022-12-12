На Волыни и во Львовской области произошли массовые отключения электроэнергии из-за плохой погоды 12 декабря, 03:10 Во Львове из-за падения деревьев произошли разрывы ЛЭП (Фото:Львовский городской совет)

Во Львовской и Волынской областях из-за плохой погоды произошли массовые отключения населения от электроснабжения.

В частности, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк сообщила, что из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей упало 119 деревьев.

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"Также есть 32 порыва на сетях ЛКП Львовсвет. Эти порывы связаны с падением деревьев", - заявила Маруняк.

Трамваи и троллейбусы во Львове на линии не выходят, потому что контактную сеть чистят от оледенения.

О значительных повреждениях линий электропередач сообщил также председатель Волынской областной военной администрации Виталий Погуляйко.

"Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поваленные опоры, что повлекло за собой массовые обесточивания в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширский, Ратновский, Любешевский, Любомльский, Ковельский, Старовижовский и Манев) , – сообщил он.

