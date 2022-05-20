Работа партизан. На вокзале временно оккупированного Херсона развевается флаг Украины

20 мая, 17:03
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Скриншот из видео (Фото:Укрзалізниця/Telegram)

Скриншот из видео (Фото:Укрзалізниця/Telegram)

На вокзале временно оккупированного Херсона партизаны вывесили флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укразализници в Telegram.

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«Украинское партизанское движение бодрствует даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона развевается украинский флаг. Потому что Херсон — это Украина, так было, есть и будет», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.

Также СБУ опубликовали перехват разговоров оккупантов на временно захваченных территориях Запорожской области, которые жалуются друг другу на украинских партизан, действующих у них в тылу с приходом ночи.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вокзал Флаг Украины Херсон Война в Украине

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