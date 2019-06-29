В депо возле железнодорожного вокзала Львова произошел масштабный пожар — видео
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В пятницу, 28 июня, около 17.00 на территории локомотивного депо возле железнодорожного вокзала Львова произошел масштабный пожар.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в ремонтном цехе.
Площадь пожара составила 1000 кв.м. Около 19.30 он был локализован, а к 21.30 уже полностью ликвидирован.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.