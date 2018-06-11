На вокзале в Киеве мужчина получил ожоги в результате удара током

В понедельник, 11 июня, на Дарницком вокзале в Киеве мужчина получил ожоги в результате удара током.
Об этом передает Громадське радіо.
Как сообщается, мужчина получил ожоги рук и груди на крыше электропоезда.
По словам сотрудников вокзала, пострадавший, вероятно, катался на крыше электрички, из-за чего и получил удар током.
"На месте происшествия работает полиция, пожарные и три бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе 11-летную девочку ударило током на крыше поезда.
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