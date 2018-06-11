11 июня 2018, понедельник

На вокзале в Киеве мужчина получил ожоги в результате удара током

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Мужчина получил ожоги рук и груди
Фото: Громадське радіо

Мужчина получил ожоги рук и груди

В понедельник, 11 июня, на Дарницком вокзале в Киеве мужчина получил ожоги в результате удара током.

Об этом передает Громадське радіо.

Как сообщается, мужчина получил ожоги рук и груди на крыше электропоезда.

По словам сотрудников вокзала, пострадавший, вероятно, катался на крыше электрички, из-за чего и получил удар током.

"На месте происшествия работает полиция, пожарные и три бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе 11-летную девочку ударило током на крыше поезда.

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