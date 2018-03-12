На вокзале в Харькове во время получения взятки задержали инспектора таможни

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке работника таможенной службы.

"Главный государственный инспектор таможенного поста Харьков-Пассажирский организовал механизм систематического вымогательства денег за беспрепятственное перемещение через границу товаров народного потребления гражданами Российской Федерации", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, во время досудебного расследования правоохранители задокументировали четыре факта получения таможенником взяток.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному сотруднику таможни подозрения в совершении преступления и избрании ему меры пресечения", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на взятке попались сотрудники таможни и погранслужбы.