На военных складах вблизи Ични Черниговской области находится около 88 тысяч тонн боеприпасов – ГСЧС

Из населенных пунктов в районе взрывов эвакуируют людей

На военных складах вблизи Ични Черниговской области ориентировочно находится 88 тысяч тонн боеприпасов, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь территории 6 арсенала составляет около 682,6 гектар, из них техническая территория - 402 гектар. Ориентировочно на составах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - уточнили там.

По состоянию на 9.00 утра на территории склада наблюдается пожар и взрывы с разной интенсивностью.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области взорвался склад боеприпасов.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из зоны возможного поражения эвакуировали уже 10 тысяч человек.

Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных Сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб - уточняется.

По состоянию на 7 утра раздается два-три взрыва в секунду.