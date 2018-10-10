На военном складе вблизи Ични продолжаются взрывы разной интенсивности

По состоянию на 7 утра на территории шестого арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области наблюдаются взрывы разной интенсивности.
После уменьшения интенсивности взрывов спасатели начнут ликвидацию чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Из города Ичня и 30 близлежащих населенных пунктов, находящихся в 16-километровой зоне, были эвакуированы более 12 500 человек. Из центральной районной больницы эвакуированы 163 больных в лечебные учреждения г. Парафиевка.
Для приема эвакуированных подготовлено 18 приемных пунктов в помещениях школ, домов культуры и других учреждений Ичнянского (10 пунктов), Прилуцкого (4 пункта), Бахмачского (2 пункта), Нежинского (1 пункт) районов и Прилуцкого (1 пункт).
В 11 эвакуационных пунктах размещены 2277 человек, из них 256 детей. В пунктах приема организовано питание эвакуированного населения, оказывается медицинская и психологическая помощь.
Эвакуационные мероприятия продолжаются.
Сейчас отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.
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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
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