На внедорожнике по могилам. В Харькове священник разбил ряд памятников на кладбище

В пятницу, 2 ноября, в Харькове священник на джипе заехал на кладбище и повредил ряд памятников на могилах.

Видео инцидента опубликовано на странице паблика типичное ХТЗ в Facebook.

На записи видно, как автомобиль крушит памятники, после чего из внедорожника выходит мужчина в одежде священника. Пользователи соцсети отмечают, что на видео - отец Михаил из храма Священномученика Александра (УПЦ МП).

На видео присутствует ненормативная лексика.

Полиция Харьковской области сообщила, что правоохранители проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище.

"Установлено, что автомобиль Тойота по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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