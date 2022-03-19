На въезде в Сумы оккупанты обстреляли гражданское авто, погибла 20-летняя девушка 19 марта, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты открыли огонь по машине с гражданскими, которые ехали в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, 21-летний парень попал в больницу.

Об этом сообщил в Telegram Сумской городской совет.

Отмечено, что под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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«По данным следствия, 17 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, на въезде в г. Сумы обстреляли машину, которая ехала из с. Бездрик», — говорится в сообщении.

Несовместимые с жизнью ранения получила 20-летняя девушка. 21-летний парень сейчас в больнице с огнестрельным ранением.

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