На въезде в Сумы оккупанты обстреляли гражданское авто, погибла 20-летняя девушка

19 марта, 19:34
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты открыли огонь по машине с гражданскими, которые ехали в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, 21-летний парень попал в больницу.

Об этом сообщил в Telegram Сумской городской совет.

Отмечено, что под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

«По данным следствия, 17 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, на въезде в г. Сумы обстреляли машину, которая ехала из с. Бездрик», — говорится в сообщении.

Читайте также:
24 день войны — онлайн. Под Херсоном убит российский генерал, Зеленский призвал швейцарцев заморозить банковские счета виновных в войне

Несовместимые с жизнью ранения получила 20-летняя девушка. 21-летний парень сейчас в больнице с огнестрельным ранением.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумы Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ