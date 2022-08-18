На въезде в оккупированный Севастополь проверяют всех водителей с украинскими номерами 18 августа, 19:52 Проверка документов в Севастополе (Фото:Дмитрий Ларин / ForPost)

При въезде в оккупированный Севастополь российские захватчики останавливают и проверяют автомобили с украинскими номерами.

Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой на слова очевидцев.

По их данным, посты стоп-контроля установлены у въездной стелы в Севастополь со стороны Бахчисарайского района.

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В «пресс-службе» так называемого управления МВД России в Севастополе сообщили ForPost, что посты на въезде в город развернуты в «целях безопасности дорожного движения». Официально об этом не сообщалось.

После взрывов на складе в Крыму оккупанты установили перед въездом на Керченский мост контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы желающих выехать.

Во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

9 августа на военном аэродроме Саки у Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали. При этом об уничтожении какой-либо военной техники российская сторона не сообщала.

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