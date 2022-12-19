«Вскоре бендеры нас тут съедят». На въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, прославлявшего Россию 19 декабря, 16:09 В переписке священника обнаружили антиукраинскую риторику (Фото:ГПСУ)

18 декабря на въезде в Киев правоохранители задержали священника УПЦ МП с антиукраинской позицией. У него обнаружили переписку, где он называл украинцев «бендерами» и прославлял страну-агрессора Россию.

Как сообщили в Госпогранслужбе, он направлялся в Киево-Печерскую Лавру автобусом из Харькова. Священник оказался иереем Харьковской епархии.

В его телефоне нашли большое количество номеров российских операторов, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды страны-агрессора.

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Фото: ГПСУ

В своей переписке священник называл Россию «матушкой» и заявил, что «вскоре бендеры нас всех туда съедят или сдадут куда надо».

Фото: ГПСУ

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

