На въезде в Киев в результате ДТП с участием двух фур образовалась 5-километровая пробка, есть погибший — СМИ Сегодня, 08:50 2682 Цей матеріал також доступний українською ТСН/Инна Боднар ДТП стало причиной 5-километровой пробки ТСН/Инна Боднар

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы в результате столкновения двух фур погиб водитель, сообщает ТСН.

Об этом сообщает ТСН.



Отмечается, что транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. ДТП стало причиной 5-километровой пробки.

По информации издания, водитель одной машины притормозил на светофоре, когда в него въехала другая фура. Водитель второго авто погиб на месте.

Других пострадавших в результате ДТП нет.

