Владимир Вятрович
Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском
Ярослава Гресь
Пять идей, которые касаются всех
Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Богдан Данилишин
Чем полезен госдолг Украины?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

На въезде в Киев в результате ДТП с участием двух фур образовалась 5-километровая пробка, есть погибший — СМИ

Сегодня, 08:50
2682
Цей матеріал також доступний українською
На въезде в Киев в результате ДТП с участием двух фур образовалась 5-километровая пробка, есть погибший — СМИ - фото

ТСН/Инна Боднар

ДТП стало причиной 5-километровой пробки

На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы в результате столкновения двух фур погиб водитель, сообщает ТСН.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. ДТП стало причиной 5-километровой пробки.

По информации издания, водитель одной машины притормозил на светофоре, когда в него въехала другая фура. Водитель второго авто погиб на месте.

Других пострадавших в результате ДТП нет.

Теги:   Автомобильная пробка Киев ДТП

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 11:21

img
НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков
События

Сегодня, 17:47

img
За полгода убиты 50 детей. Полиция просит Раду ужесточить наказание за преступления против несовершеннолетних
События

Сегодня, 13:45

img
Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36662
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16027
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15492

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин