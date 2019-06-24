На въезде в Киев в результате ДТП с участием двух фур образовалась 5-километровая пробка, есть погибший — СМИ
Сегодня, 08:50
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На въезде в Киев со стороны Житомирской трассы в результате столкновения двух фур погиб водитель, сообщает ТСН.
Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что транспортные средства перекрыли все полосы движения, кроме одной. ДТП стало причиной 5-километровой пробки.
По информации издания, водитель одной машины притормозил на светофоре, когда в него въехала другая фура. Водитель второго авто погиб на месте.
Других пострадавших в результате ДТП нет.