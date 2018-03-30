На въезде в Киев решили установить силуэт княгини Ольги высотой 18 метров

Власти Киева намерены установить на въезде в город со стороны Житомирской трассы 18-метровый силуэт княгини Ольги.

Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко в эфире телеканала Киев.

"Мы решили установить въездные знаки с символами нашего города... Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев", - заявил он.

По его словам, на въезде в немецкие города также установлены знаки-символы, в частности в Берлине расположена скульптура медведя, в Бремене - большая скульптура Бременских музыкантов.

Кличко напомнил, что на Бориспольском шоссе установлены 3-метровые буквы Киев и силуэт защитника столицы - Архистратига Михаила

Напомним, что летом 2017 года мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый въездной знак в столицу, установленный на Бориспольском шоссе. Стоимость нового въездного знака составляет 1,629 млн грн.