25 сентября 2018, вторник

На въезде в Киев фура врезалась в микроавтобус, образовалась многокилометровая пробка

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На въезде в Киев фура влетела в микроавтобус

На въезде в Киев фура влетела в микроавтобус

На въезде в Киев в Святошинском районе произошло ДТП с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Peugeot Expert.

Как сообщает Эспрессо, водитель микроавтобуса рассказал, что он двигался в направлении центра столицы по Брест-Литовскому шоссе и остановился перед пешеходным переходом пропустить людей. В этот момент в него въехал грузовой автомобиль. От удара Peugeot развернуло в противоположную сторону, а из фуры, перевозившей воду, по всей дороге разлетелись бутылки.

В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

На въезде в Киев образовалась пробка длиной в несколько километров.

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