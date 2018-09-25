На въезде в Киев фура врезалась в микроавтобус, образовалась многокилометровая пробка

На въезде в Киев фура влетела в микроавтобус

На въезде в Киев в Святошинском районе произошло ДТП с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Peugeot Expert.

Как сообщает Эспрессо, водитель микроавтобуса рассказал, что он двигался в направлении центра столицы по Брест-Литовскому шоссе и остановился перед пешеходным переходом пропустить людей. В этот момент в него въехал грузовой автомобиль. От удара Peugeot развернуло в противоположную сторону, а из фуры, перевозившей воду, по всей дороге разлетелись бутылки.

В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса. Ее с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

На въезде в Киев образовалась пробка длиной в несколько километров.