На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди — Госпогранслужба

22 апреля, 17:44
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Госпогранслужба заявила, что на въезд в Украину из Польши образовались большие очереди (Фото:dpsu.gov.ua)

Госпогранслужба заявила, что на въезд в Украину из Польши образовались большие очереди (Фото:dpsu.gov.ua)

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Госпогранслужба сообщила, что по информации, полученной от польской стороны, в настоящее время на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

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В ведомстве добавили, что самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:

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  • Дорогуск – Ягодин – около 1000 легковых авто и 150 грузовиков;
  • Корчева – Краковец – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;
  • Медика - Шегини - около 900 легковых авто и 200 грузовиков.
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Пограничники заявили, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны России против Украины Украину покинули миллионы человек. 650 тысяч граждан из Польши отправились в другие европейские страны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Граница Война России против Украины

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