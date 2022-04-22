На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди — Госпогранслужба 22 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Госпогранслужба заявила, что на въезд в Украину из Польши образовались большие очереди (Фото:dpsu.gov.ua)

Госпогранслужба сообщила, что по информации, полученной от польской стороны, в настоящее время на отдельных направлениях наблюдается значительное накопление автотранспорта на выезд из Польши в Украину.

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В ведомстве добавили, что самые большие очереди в направлении Украины отмечаются перед следующими пунктами пропуска:

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Дорогуск – Ягодин – около 1000 легковых авто и 150 грузовиков;

Корчева – Краковец – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;

Медика - Шегини - около 900 легковых авто и 200 грузовиков.

Пограничники заявили, что данное накопление возникло ситуативно и не зависит от порядка прохождения погранично-таможенных процедур.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны России против Украины Украину покинули миллионы человек. 650 тысяч граждан из Польши отправились в другие европейские страны.

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