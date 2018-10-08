08 октября 2018, понедельник

На Васильковской в Киеве четверо неизвестных похитили мужчину - СМИ

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По имеющимся данным, полиция объявила план Перехват
Фото: autocentre.ua

По имеющимся данным, полиция объявила план Перехват

В понедельник, 8 октября, на улице Большая Васильковская в Голосеевском районе Киева неизвестные похитили человека, передает Информатор со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, возле здания Ощадбанка четверо мужчин в темной одежде затянули его в автомобиль Toyota Prado с номерами АА7301СВ, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Столичная полиция объявила план Перехват. Других подробностей на данное время нет.

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