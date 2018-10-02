02 октября 2018, вторник

На универмаге Украина бегущая строка прославляла роботов и призывала истребить человечество - видео

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При каких обстоятельствах на электронном табло появился данный текст, не известно
Фото: pavlonews.info

При каких обстоятельствах на электронном табло появился данный текст, не известно

В Сети появилось видео со странным поведением бегущей строки на одном из этажей универмага Украина в центре Киева.

Соответствующий ролик, снятый случайным очевидцем, был опубликован в сообществе Киев Оперативный.

На нем видно, как на электронном табло бежит текст, который призывает "прославлять роботов" и "уничтожить человечество".

"Слава роботам! Убить всех человеков!", - говорится в нем.

Кто на самом деле стоит за этими призывами, на данное время не известно.

Отметим, что данный текст является отсылкой к персонажу из культового мультсериала Футурами роботу-сгибальщику Бнендеру.

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