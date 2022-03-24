На Укрзализныцу совершили хакерскую атаку, онлайн-сервисы недоступны 24 марта, 01:41 Цей матеріал також доступний українською Вагон поезда Укрзализныци (Фото:https://t.me/UkrzalInfo)

На провайдеров связи Укрзализныци совершили хакерскую атаку. Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония пока недоступны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



«Из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не отразится», — говорится в сообщении.

Видео дня

В УЗ добавили, что связь с железной дорогой возможна через соцсети, а контактный центр Укрзалізниці будет временно работать по номерам: 044 465 33 44, 044 465 03 87.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.