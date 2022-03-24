На Укрзализныцу совершили хакерскую атаку, онлайн-сервисы недоступны
Вагон поезда Укрзализныци (Фото:https://t.me/UkrzalInfo)
На провайдеров связи Укрзализныци совершили хакерскую атаку. Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония пока недоступны.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
«Из-за массовой атаки на провайдеров связи онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныци пока временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не отразится», — говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что связь с железной дорогой возможна через соцсети, а контактный центр Укрзалізниці будет временно работать по номерам: 044 465 33 44, 044 465 03 87.
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