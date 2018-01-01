На украинских моряков в Лефортово оказывают давление для получения признательных показаний – адвокат Сегодня, 15:36 9 Цей матеріал також доступний українською На украинских военнопленных в Лефортово оказывают давление и пытаются дезориентировать, сообщил адвокат Полозов

Адвокат Николай Полозов рассказал, что на захваченных в Керченском проливе украинских моряков, которые сейчас находятся в московском СИЗО Лефортово, оказывают психологическое давление с целью получения признательных показаний.

В эфире Радио Крым.Реалии Полозов также отметил, что украинских моряков пытаются дезориентировать, они полностью отрезаны от внешнего мира и не знают, что происходит снаружи.

По мнению адвоката, ФСБ "будет делать все, чтобы такая ситуация длилась как можно дольше", чтобы попытаться получить от украинских военных признательные показания

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в лазарет СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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