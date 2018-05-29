29 мая 2018, вторник

На Трухановом острове в Киеве сгорел деревянный дом

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В результате пожара никто не пострадал
Скриншот

В результате пожара никто не пострадал

Во вторник, 29 мая, на Трухановом острове в Киеве загорелся нежилой деревянный дом.

Об этом со ссылкой на ГСЧС передает Интерфакс-Украина.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что на территории одной из столичных спортивных баз горел 2-этажный деревянный летний нежилой дом... В 10:16 пожар на площади 35 кв. м был локализован, а в 10: 36-ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара жертв и пострадавших нет.

Его причины и нанесенный ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Трухановом острове загорелся нудистский пляж.

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