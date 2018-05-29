На Трухановом острове в Киеве сгорел деревянный дом

Во вторник, 29 мая, на Трухановом острове в Киеве загорелся нежилой деревянный дом.
Об этом со ссылкой на ГСЧС передает Интерфакс-Украина.
"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что на территории одной из столичных спортивных баз горел 2-этажный деревянный летний нежилой дом... В 10:16 пожар на площади 35 кв. м был локализован, а в 10: 36-ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате пожара жертв и пострадавших нет.
Его причины и нанесенный ущерб устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Трухановом острове загорелся нудистский пляж.
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