На Троещине в Киеве задержали грабителей, которые похитили из автомобиля мужчины крупную сумму денег

В пятницу, 2 ноября, правоохранители задержали на Троещине в Киеве четырех грабителей, похитивших из припаркованного автомобиля крупную сумму денег.
Как сообщили в управлении Нацполиции, во время отработки территории района оперативники заметили группу лиц, которые ранее уже попадали в поле зрения за совершение краж, и решили за ними проследить.
Во время наблюдения полицейские увидели, как злоумышленники дождались, пока мужчина оставит в машине сумку и, воспользовавшись моментом, пока он ушел по делам, разбили стекло и похитили оттуда 60 тысяч гривен.
Сотрудники полиции задержали грабителей, когда они пытались скрыться с места преступления.
В ходе поверхностного осмотра у них обнаружили похищенные деньги.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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