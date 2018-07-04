На Троещине в Киеве сносят торговые точки на рынке Фестивальный - видео

В Киеве начался демонтаж торговых точек на рынке Фестивальный на Троещине.
Об этом сообщает Информатор.
Как отмечается, снос павильонов осуществляется по заданию директора рынка, а на их месте будут установлены новые.
По словам руководства, на сегодняшний день торговая территория не отвечает нормам пожарной безопасности и требует реконструкции.
В свою очередь торговцы жалуются, что о демонтаже точек их предупредили всего за три дня, а этого времени слишком мало, чтобы собрать и вывезти товар.
Ранее сообщалось, что на Радиорынке в Киеве власти провели зачистку от МАФов.
Комментарии
Правила комментирования