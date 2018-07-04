04 июля 2018, среда

На Троещине в Киеве сносят торговые точки на рынке Фестивальный - видео

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Директор рынка пояснил, что старые павильоны не отвечали нормам пожарной безопасности
Фото: Информатор

Директор рынка пояснил, что старые павильоны не отвечали нормам пожарной безопасности

В Киеве начался демонтаж торговых точек на рынке Фестивальный на Троещине.

Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, снос павильонов осуществляется по заданию директора рынка, а на их месте будут установлены новые.

По словам руководства, на сегодняшний день торговая территория не отвечает нормам пожарной безопасности и требует реконструкции.

В свою очередь торговцы жалуются, что о демонтаже точек их предупредили всего за три дня, а этого времени слишком мало, чтобы собрать и вывезти товар.

Ранее сообщалось, что на Радиорынке в Киеве власти провели зачистку от МАФов.

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