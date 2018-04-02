На Троещине в Киеве автомобиль вылетел с кольца и врезался в МАФ

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В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован

В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован

В понедельник, 2 апреля, на пересечении улиц Драйзера и Маяковского в Киеве автомобиль слетел с кольца в кювет.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.

При этом отмечается, что в результате ДТП есть один пострадавший.

"По неизвестным причинам водитель Toyota не справился с управлением, снес ограждение и вылетел с дороги в кювет. Авто остановилось в МАФе. Водителя госпитализировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель въехал в Киеве в МАФ.

 

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