В Луганской области оккупанты готовят три наступательные операции — Гайдай

6 февраля, 17:46
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Оккупанты прощупывают слабые места в обороне ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты прощупывают слабые места в обороне ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты готовят наступление на трех направлениях в Луганской области — в районе Белогоровки, Кременной и Сватово.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На сегодняшний день количество атак увеличилось. Это не полномасштабное наступление, а подготовка к нему», — сказал он.

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Гайдай добавил, что оккупанты прощупывают слабые места и стянули к линии фронта «немало техники» и десятки тысяч военных.

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«Я думаю, что в Луганской области будет три наступательные операции. Это примерно Белогоровка, Кременная и Сватова», — отметил он.

Ранее Гайдай говорил, что новое наступление оккупационных войск РФ в области можно ожидать в любой день после 15 февраля.

В украинской разведке сообщали, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской области.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

https://www.youtube.com/embed/9sRe--Z20Qw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Луганская область Наступление Сватово Сергей Гайдай Подготовка Белогородка Кременная

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