21 октября 2018, воскресенье

На трассе во Львовской области загорелся туристический автобус с пассажирами

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Туристы успели выйти из охваченного огнем автобуса
Фото: Igor Zinkevych via Facebook

Туристы успели выйти из охваченного огнем автобуса

Поздно вечером в субботу, 20 октября, на трассе Львов-Самбор загорелся туристический автобус Неоплан, который ехал по маршруту Турка-Львов.

По данным полиции, на момент возгорания в салоне автобуса находились 44 пассажира, они успели выйти, никто не пострадал

Огонь повредил моторный отсек, багажник и часть салона.

По предварительным данным, причиной пожара может быть неисправность электросети. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По словам сына одной из пассажирок Владимира Беглова, у некоторых людей сгорели документы. 

Журнал Новое Время №38

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