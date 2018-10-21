На трассе во Львовской области загорелся туристический автобус с пассажирами

Поздно вечером в субботу, 20 октября, на трассе Львов-Самбор загорелся туристический автобус Неоплан, который ехал по маршруту Турка-Львов.
По данным полиции, на момент возгорания в салоне автобуса находились 44 пассажира, они успели выйти, никто не пострадал
Огонь повредил моторный отсек, багажник и часть салона.
По предварительным данным, причиной пожара может быть неисправность электросети. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По словам сына одной из пассажирок Владимира Беглова, у некоторых людей сгорели документы.
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