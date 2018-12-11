На трассе во Львовской области столкнулись фуры
Сегодня, 15:39
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Во вторник, 11 декабря, на трассе Львов – Краковец столкнулись грузовики Mitsubishi и Volvo, двигавшиеся в попутном направлении.
Как сообщили в управлении Нацполиции, ДТП произошло в районе села Страдч Яворивского района.
По имеющимся данным, 24-летний львовянин не придерживался безопасной дистанции движения, из-за чего врезался в двигавшийся впереди него Volvo под управлением 60-летнего жителя Закарпатской области.
В результате аварии кабина Mitsubishi получила серьезные повреждения, а ее водитель был госпитализирован с телесными повреждениями. В то же время степень полученных им травм не уточняется.