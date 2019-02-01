На трассе в Кременчуге в автомобиле обнаружили тело убитого предпринимателя
Сегодня, 10:29
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В четверг
вечером, 31 января, на 96-м километре трассы Александрия-Кременчуг в Полтавской
области в припаркованном автомобиле Hyundai Santafe было обнаружено тело мужчины.
Об этом сообщили
в облуправлении Национальной полиции.
Как отмечается,
на теле присутствовали явные следы насильственной смерти.
Правоохранители уже
установили личность погибшего. Им оказался 55-летний местный предприниматель.
Начато расследование
по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (от 7 до 15 лет).