На трассе в Кременчуге в автомобиле обнаружили тело убитого предпринимателя Сегодня, 10:29 614 Цей матеріал також доступний українською

В четверг вечером, 31 января, на 96-м километре трассы Александрия-Кременчуг в Полтавской области в припаркованном автомобиле Hyundai Santafe было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Как отмечается, на теле присутствовали явные следы насильственной смерти.

Правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 55-летний местный предприниматель.

Начато расследование по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (от 7 до 15 лет).